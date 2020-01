Insigne-Callejon, oggi compie un girone l'ultimo gol su azione in campionato a Firenze

Deludente finora la stagione del Napoli ed in particolare di due pilastri che l'hanno trascinato in questi anni. Stiamo parlando, tra gli altri, di Lorenzo Insigne e Josè Callejon. Al di là delle prestazioni, i numeri certificano le incredibili difficoltà trovate individualmente ed in un collettivo in crisi: oggi infatti compie un girone il loro ultimo gol su azione in campionato. Risale infatti alla prima giornata di campionato, quando Insigne di testa a porta vuota siglò il gol vittoria e Callejon trovò un grande destro che si infiò all'angolino. Da quel momento in campionato il buio, per Insigne solo gol su rigore, fino ai segnali di ripresa delle ultime gare.