Insigne e Berna, che flop a Toronto! Sono ultimi e i tifosi non ne possono più

"Insigne e Bernardeschi, che flop a Toronto! Sono ultimi e i tifosi non ne possono più". Questo l'emblematico titolo di un articolo pubblicato dalla Gazzetta dello Sport nella sua versione online, nel quale si racconta la delusione dei tifosi canadesi per il mancato impatto degli ex di Napoli e Juve.

"Lorenzo Insigne e Federico Bernardeschi sono rimasti a bocca asciutta, idoli di un pubblico che ora li contesta perché ultimi nella Mls americana. Il gol dell’ex Napoli non ha evitato la sconfitta per 1-2 ai quarti della Coppa canadese disputati mercoledì. Sono passati un paio di giorni e il Montreal ha vinto 2-0 anche il derby di campionato, giocato domenica. La sostituzione in contemporanea di Insigne e Bernardeschi, a dieci minuti dalla fine dopo l'ennesima prestazione opaca, è la fotografia di un'avventura oltre oceano non ancora decollata"