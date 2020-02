Inter, Handanovic non recupera per il Napoli: ci sarà ancora Padelli

Dopo il puro godimento provato nel derby, da oggi l'Inter comincia a pensare al primo capitolo della sfida di Coppa Italia contro il Napoli. Partita nella quale sarà ancora Daniele Padelli a difendere i pali, con Handanovic che non essendo ancora al meglio, punterà a un recupero per la delicata sfida di campionato contro la Lazio di domenica 16 a Roma. In attacco, si rivedrà Lautaro Martinez, che dopo aver scontato i due turni di stop in A, farà una prova generale per il suo ritorno in campionato. A riportarlo è il Corriere dello Sport.