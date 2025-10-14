Italia-Armenia Under 21, le formazioni: la scelta di Baldini su Marianucci

Ufficiale

Italia-Armenia Under 21, le formazioni: la scelta di Baldini su MarianucciTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
di Fabio Tarantino

L'Italia Under 21 di Silvio Baldini tornerà in campo per la sfida all'Armenia, con l'obiettivo di continuare il percorso netto inaugurato con l'arrivo del nuovo ct. Queste le formazioni ufficiali della gara che si giocherà tra 1 ora al Giovanni Zini di Cremona:

ITALIA (4-3-3): Palmisani; Palestra, Marianucci, Mane, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Ndour; Cherubini, Camarda, Koleosho. Allenatore: Silvio Baldini.

ARMENIA (4-4-2): Matinyan; Bandikyan, Hakobyan (3), Manukyan, Tarloyan; Hakobyan, H. Sargsyan, N. Hovhannisyan, K. Hovhannisyan; Eloyan, Hakobyan. Allenatore: Armen Gyulbudaghyants.