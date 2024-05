Italia, Spalletti: "Dispiace per Locatelli e Bonaventura, vi spiego perché non li ho chiamati"

Fonte: ANSA

(ANSA) - FIRENZE, 31 MAG - "Mi piange il cuore aver lasciato fuori Bonaventura, come pure Locatelli, ma poi devo stare attento anche ai momenti che stanno attraversando alcuni calciatori e alle loro caratteristiche''. Così Luciano Spalletti ha spiegato a Coverciano la scelta di escludere fra i preconvocati i centrocampisti di Fiorentina e Juventus mentre ha confermato che ''per il momento il capitano dell'Italia rimane Donnarumma, poi valuteremo giorno dopo giorno, si possono sempre modificare certe cose".

"Sia Bonaventura che Locatelli sono persone e professionisti seri - ha aggiunto il commissario tecnico nel primo giorno di raduno della Nazionale in vista degli Europei - Le qualità di Jack le conosciamo ma in questo momento l'ho visto un po' con il fiato tirato, resta però un giocatore nella nostra cerchia. Lo stesso vale per Locatelli: "Avrò poche reazioni quando lo incontrerò se non quella del dispiacere, sono quelle cose che mi mettono in difficoltà per come vivo io questo ruolo e mi scuso. Manuel ha buon piede, qualità difensive eccezionali, ma forse è un po' troppo conservativo per dove sta andando il suo ruolo. A settembre però tornerà con noi". Quindi in previsione dei tre tagli che dovrà fare prima di compilare la lista ufficiale ha aggiunto: "Lasciare qualcuno fuori mi uccide, mi dà un fastidio enorme, ho ormai un'età che mi porta a provare queste sensazioni". (ANSA).