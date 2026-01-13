Ufficiale Juventus-Napoli, da giovedì in vendita biglietti settore ospiti: info e prezzi

La SSC Napoli informa che i biglietti per il match Juventus - Napoli, in programma domenica 25 gennaio 2026, alle ore 18:00 all’Allianz Stadium di Torino, saranno in vendita con le seguenti modalità.

"I biglietti saranno disponibili dalle ore 10.00 di giovedì 15 gennaio 2026 e potranno essere acquistati esclusivamente accedendo al seguente link, raggiungibile attraverso il sito web della Juventus: https://tickets.juventus.com/it/calendar/events/?f=1

Come da disposizioni delle autorità competenti, la vendita dei dei biglietti per il settore ospiti è riservata ai soli possessori di fidelity card del Napoli.

I biglietti del settore ospiti saranno in vendita fino alle ore 19:00 di sabato 24 gennaio 2026.

È vietato il cambio utilizzatore per tutti i tagliandi.

Prezzi. Settore Ospiti: € 45,00 + commiasioni web.

Da normativa vigente, il giorno della gara non saranno in vendita i tagliandi del Settore Ospiti".