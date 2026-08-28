Radio TN Kean e Ricci ci saranno contro il Napoli? Arriva la notizia da Como

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Como-Napoli, Samuele Ricci e Moise Kean saranno a disposizione? Il giornalista Bjork Rajta di ComoTV riporta le ultime notizie a Radio Tutto Napoli

Il Como è tra i principali protagonisti del calciomercato italiano. Dopo aver acquistato profili internazionali come Trevoh Chalobah dal Chelsea, Yan Couto dal Borussia Dortmund, Kaiki dal Cruzeiro, il club lariano sta aggiungendo anche dei talenti italiani alla sua rosa. Al colpo Mattia Liberali, infatti, hanno fatto seguito Samuele Ricci e Moise Kean, operazioni chiuse con Milan e Fiorentina proprio nelle ultime ore. Cesc Fabregas avrà a disposizione i due calciatori per la sfida di domenica contro il Napoli al Maradona?

Ne ha parlato Bjork Rajta, giornalista di Como TV, intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli: "Il Como sta chiudendo gli acquisti di Kean e Ricci, che si aggiungono a Liberali come italiani. Anche a livello funzionale, per il gioco di Fabregas saranno molto importanti, soprattutto uno come Kean serviva molto: sarebbe stato complicato gestire tutto l'anno con Douvikas. Non penso però che Kean e Ricci saranno convocati: uno dei due verrà forse ufficializzato domani. A livello comunicativo, il Como ci mette del tempo. Non possono essere tesserati e giocare subito, quindi non ci saranno per Napoli-Como. Penso verrà ufficializzato prima Ricci, mentre Kean arriverà più tardi".