Ufficiale Allegri presenterà Napoli-Como domani in conferenza: orario e dove seguirla

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Massimiliano Allegri parlerà domani in conferenza stampa, alla vigilia di Napoli-Como, prevista allo Stadio Maradona domenica 30 agosto alle 18:30

È fissato per le ore 14:00 di domani, sabato 29 agosto, l'appuntamento con la conferenza stampa di Massimiliano Allegri, che presenterà la sfida del Maradona Napoli-Como, in programma nella seconda giornata di campionato domenica alle 18:30. Il tecnico livornese avrà l'occasione per fare il punto sulla condizione della squadra alla vigilia del suo esordio casalingo sulla panchina azzurra, tra le scelte di formazione ancora da sciogliere e le prime indicazioni sull'approccio alla nuova stagione.

Nella conferenza stampa, che potrete leggere come sempre su Tuttonapoli.net e commentare su Radio Tutto Napoli, sono attesi anche chiarimenti sugli ultimi dubbi di formazione, ma non mancheranno, verosimilmente, anche le domande sul calciomercato, con diversi fronti ancora aperti in casa Napoli tra entrate e uscite e le problematiche di lista che toccheranno anche le scelte di Allegri.