Ufficiale Castel Volturno, seduta pomeridiana verso il Como: il report del club

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Il Napoli si prepara all’esordio stagionale al Maradona contro il Como. Gli azzurri hanno svolto una seduta pomeridiana a Castel Volturno

Mancano ormai tre giorni all’esordio stagionale del Napoli in campionato. Gli azzurri affronteranno il Como domenica alle 18:30 allo stadio Diego Armando Maradona e questo pomeriggio hanno proseguito la preparazione al Training Center di Castel Volturno. Il club, come di consueto sotto la gestione Allegri, ha diffuso il report della seduta.

Napoli, allenamento pomeridiano a Castel Volturno

Nel pomeriggio la squadra ha svolto una seduta incentrata sull’attivazione e sulle esercitazioni dedicate alle palle inattive. Questo il report pubblicato dal Napoli: "Gli azzurri proseguono gli allenamenti al SSC Napoli Training Center in vista del prossimo match di campionato, domenica alle 18:30 al Maradona contro il Como. Il gruppo è stato impegnato in una seduta pomeridiana, svolgendo attivazione ed esercitazioni su palla inattiva".