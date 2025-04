Kim, è già finita l'avventura al Bayern? Spuntano i primi club arabi

vedi letture

"Kim Min-jae ha concrete possibilità di lasciare il Bayern in estate nel caso in cui dovesse arrivare una buona proposta sia per il club che per il giocatore". A scriverlo è Fabrizio Romano sui social. "Non è intoccabile visto che diversi club in Europa si sono informati sulla sua situazione. Anche i club della Saudi Pro League hanno iniziato a chiedere informazioni su Kim", ha spiegato il giornalista esperto di mercato. Kim, che ha vinto lo scudetto con Spalletti, ha lasciato Napoli nell'estate del 2023 e da due anni veste la maglia del club tedesco.

