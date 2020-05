KKN - Test Napoli, tutti negativi: verrà rielaborato solo quello di Karnezis

Tutti negativi i test effettuati in casa Napoli, in merito ai controlli per l'emergenza Coronavirus. Come riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, verrà rielaborato quello di Orestis Karnezis per problemi tecnici: "Ripresa allenamenti Napoli: tutti i prelievi di ieri ai tesserati sono risultati negativi; solo quello di Karnezis verrà elaborato domani per problemi tecnici".