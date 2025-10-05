Il Napoli si fa sorprendere al primo affondo: Ekhator di tacco porta avanti il Genoa

vedi letture

A sorpresa al 33' il Genoa passa in vantaggio con Ekhator. Norton Cuffy accelera sulla corsia di destra e serve un traversone rasoterra perfetto verso il centro dell'area. Ekhator si coordina alla perfezione, brucia tutti i difensori sul tempo e con un raffinato tocco di tacco beffa Milinkovic-Savic, portando in vantaggio i rossoblù con una conclusione di grande classe.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci gratuitamente anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora) e senza pubblicità invasive.