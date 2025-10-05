Conte costretto al primo cambio: si ferma Lobotka!

vedi letture

Al 42' un'altra brutta notizia per il Napoli che dopo la rete subita è costretto a rinunciare a Lobotka. Il regista slovacco si accascia a terra dopo un problema muscolare e dopo l'invervento dei sanitari azzurri esce dal campo. Al suo posto entra Gilmour.

