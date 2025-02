Foto Kvara, che errore! Il georgiano si divora il primo gol col PSG

vedi letture

Alla sua seconda presenza con il Paris-Saint Germain, Khvicha Kvaratskhelia parte ancora titolare ma si divora un gol clamoroso: a pochi passi dalla porta con il portiere battuto, il georgiano ha fallito l'occasione. La squadra di Luis Enrique ha comunque vinto la partita contro il Brest con un sonoro 5-2 in trasferta, ma una prestazione non indimenticabile quella di Kvara che è stato poi sostituito al 57esimo. Meglio i suoi compagni di reparto Dembelé, che ha siglato una doppietta con tanto di assist, Barcola e Doue, che hanno servito un passaggio vincente.

