Ufficiale Il Savoia torna in Serie C dopo 10 anni: esulta il presidente Emanuele Filiberto

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Il club di Torre Annunziata corona una stagione esaltante, culminata con la vittoria per 3-0 contro la Sancataldese che ha sancito il salto di categoria.

Il Savoia scrive una pagina storica conquistando la promozione in Serie C dopo dieci anni di attesa. Il club di Torre Annunziata corona una stagione esaltante, culminata con la vittoria per 3-0 contro la Sancataldese che ha sancito il salto di categoria. Decisivo il lungo testa a testa con Nissa e Reggina, superate proprio nelle battute finali di un campionato combattuto fino all’ultimo.

Numeri da protagonista e un traguardo storico

La società guidata da Emanuele Filiberto chiude il campionato con statistiche di rilievo: miglior attacco con 63 reti, 19 vittorie e appena 5 sconfitte. Un rendimento che certifica la solidità e la continuità della squadra durante tutta la stagione. Per l’allenatore dei campani si tratta della prima storica promozione in Serie C ottenuta in carriera dalla Serie D, un traguardo mai raggiunto nelle precedenti esperienze nella quarta serie.