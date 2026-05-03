Napoli a secco per l’8ª volta in campionato: non succedeva dall’anno del 10º posto

Napoli a secco per l’8ª volta in campionato: non succedeva dall’anno del 10º postoTuttoNapoli.net
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Oggi alle 21:15Notizie
di Francesco Carbone
I partenopei strappano uno 0-0 che rappresenta un piccolo passo verso la qualificazione aritmetica alla prossima Champions League.

Finisce senza reti la sfida del Sinigaglia tra Como e Napoli. I partenopei strappano uno 0-0 che rappresenta un piccolo passo verso la qualificazione aritmetica alla prossima Champions League.

Il dato statistico che fotografa le difficoltà offensive del Napoli
Il pareggio di Como fotografa però anche una difficoltà offensiva sempre più evidente per il Napoli: si tratta infatti dell’ottava gara di campionato chiusa senza segnare. Numeri così bassi non si registravano dalla stagione del decimo posto, quando le partite concluse a secco furono addirittura 13. Un dato, riportato da Opta, che evidenzia le difficoltà realizzative della squadra.