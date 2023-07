Il Napoli raddoppia al 27' contro l'Hatayspor ancora con Victor Osimhen!

Il Napoli raddoppia al 27' contro l'Hatayspor ancora con Victor Osimhen! Errore in impostazione dell'Hatayspo, Kvaratskhelia ne approfitta e manda in porta Osimhen che a tu per tu col portiere lo beffa con un tocco sotto delizioso.