Kvaratskhelia, c'è un dato da record nei suoi primi anni a Napoli

vedi letture

Da quando è in Italia, in ottantotto partite, Kvaratskhelia ha propiziato una cinquantina di gol tra quelli fatti (venticinque) e il totale di assist e rigori procurati (ventisei). In sintesi, Kvara nei suoi primi due anni di Napoli, da esterno sinistro nel 4-3-3, ha regalato alla sua squadra una rete (diretta o indiretta) ogni 133 minuti. Numeri importanti per un ragazzo di appena 23 anni. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.