L'Al Hilal di Inzaghi ha tentato il colpaccio di mercato in extremis dalla Serie A

vedi letture

Nuove conferme. L'Al Hilal di Simone Inzaghi ha provato il colpaccio di fine mercato: l'ex tecnico dell'Inter avrebbe voluto un altro rinforzo in attacco dal mercato europeo dopo l'acquisto di Darwin Nunez del Liverpool e ha chiesto Santiago Castro al Bologna. Vista la partenza di Mitrovic all'Al Rayyan, Inzaghi aveva chiesto alla dirigenza araba uno sforzo per l'argentino, tra l'altro accostato proprio all'Inter nei mesi scorsi ma il club rossoblù, che l'aveva acquistato nel gennaio del 2024 per 15 milioni dal Velez, ha detto subito no, senza neppure fare cifre.

Come scrive Sportmediaset, però, il giocatore era incedibile. Castro, 8 gol in 36 partite di Serie A la scorsa stagione, resta centrale nel progetto di Vincenzo Italiano, ora a maggior ragione visto che Ciro Immobile tornerà dall'infortunio solo a fine ottobre. Per l'Al Hilal un no pesante visto che il mercato arabo chiude proprio oggi.