Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "Modric e Lautaro, lo Scudetto siamo noi"

"Lo Scudetto siamo noi". Titola così in prima pagina La Gazzetta dello Sport, che si concentra sugli Awards organizzati all'Auditorium Fiera di Milano. Tra i tanti ospiti presenti anche Luka Modric e Lautaro Martinez. II croato ha ricevuto il premio carriera e ha speso belle parole per Allegri e il Milan, con cui il centrocampista punta a vincere lo Scudetto.

Il capitano dell'Inter invece ha ammesso di non essere mai stato così forte e vede i nerazzurri pieni di energia. Lautaro, che ha ricevuto il premio per la miglior performance dell'anno, sogna un altro tricolore ma deve fare i conti con la concorrenza del Diavolo così come con quella di altre contendenti come Napoli e Roma.