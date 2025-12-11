Ranking UEFA, il Napoli perde una posizione: la classifica aggiornata
Il Ranking UEFA è stato aggiornato con i nuovi coefficienti che determinano le teste di serie nei sorteggi di Champions League, Europa League e Conference League. Il Napoli, reduce dalla sconfitta contro il Benfica, vede peggiorare ulteriormente la propria posizione. Gli azzurri, che inizialmente occupavano il 29º posto, scivolano ora momentaneamente al 30º.
Nella classifica generale, l’Inter resta la squadra italiana meglio piazzata con un prestigioso terzo posto, seguita da diverse connazionali che precedono il Napoli. Roma (13ª), Atalanta (16ª), Fiorentina (24ª), Milan (25º) e Juventus (26ª) si collocano tutte davanti alla squadra di Conte. Per il Napoli la situazione resta in evoluzione, ma serviranno risultati positivi nelle prossime partite europee per risalire il ranking e migliorare la propria posizione in vista dei sorteggi futuri.
1. Real Madrid 131.500
2. Bayern München 126.000
3. Inter 121.250
4. Manchester City 118.250
5. Liverpool Eng 115.500
6. Paris Saint-Germain 110.000
7. Borussia Dortmund 98.750
8. Bayer Leverkusen 98.250
9. Arsenal 97.000
10. FC Barcelona 96.250
11. Atlético Madrid 91.500
12. Chelsea 89.000
13. AS Roma 88.500
14. Benfica 87.750
15. Eintracht Frankfurt 83.000
16. Atalanta 80.500
17. Manchester United76.500
18. PSV Eindhoven 71.250
19. Feyenoord 70.000
20. Club Brugge 69.750
21. Sporting CP Lisbona 69.500
22. Tottenham Hotspur 69.250
23. West Ham United 69.000
24. Fiorentina 68.000
25. Juventus 66.250
26. AC Milan 66.000
27. FC Porto 65.750
28. Lille OSC 64.000
29. Real Betis 63.500
30. Napoli 62.000
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Udinese
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro