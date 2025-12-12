Prima pagina
Tuttosport: "Spalletti-Frattesi, ci riproviamo? Contatti tra Inter e Juve"
In occasione della prima pagina di oggi, Tuttosport sceglie il seguente come titolo principale: "Spalletti-Frattesi: ci riproviamo?". Contatto tra la Juve e l'agente dell'interista, già uomo di fiducia del tecnico in Nazionale. L'ex ct accoglierebbe a braccia aperte Davide, finito ai margini con Chivu. Il prezzo è alto (35 milioni), ma il procuratore Riso ne parla con Comolli (bisognoso di alzare la qualità del centrocampo). Si parla anche dell'altra squadra della città, con questo titolo in taglio alto: "Scossa Petrachi: Baroni può e deve dare di più".
Toro: il nuovo ds sferza tutti, compreso l'allenatore. Domani con la Cremonese torna Simeone. Mercato: idea Marianucci. La Maratona organizza un'altra contestazione a Cairo.
Copertina Da 0 a 10: la scioccante confessione, la petizione per Udine, l’ineguagliabile record di Lucca e l’incubo dei mediani adattati di Arturo Minervini
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Non è un passo falso, dato tutto! Benfica sottovalutato? Non siamo ignoranti. Su Lobotka e Gutierrez..."
Antonio NotoConte a Sky: "Siamo arrivati un po’ cotti, loro hanno meritato. Mi auguro di recuperare Lobo e Gutierrez"
Redazione Tutto Napoli.netLiveConte in conferenza: "Servono energie dopo la Juve! I nuovi con poco spazio non si erano integrati. Assenze Mou? Oggettivo..."
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la bomba di Spalletti, il potenziale craque da 100 mln, il gesto estremo di Conte e l'impietoso Neres col Telepass
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Grazie ai ragazzi! Rafforzati nelle difficoltà. Ora non abbiamo paura di nessuno!"
