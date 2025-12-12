Tuttosport: "Spalletti-Frattesi, ci riproviamo? Contatti tra Inter e Juve"

Prima pagina

Fabio Tarantino

In occasione della prima pagina di oggi, Tuttosport sceglie il seguente come titolo principale: "Spalletti-Frattesi: ci riproviamo?". Contatto tra la Juve e l'agente dell'interista, già uomo di fiducia del tecnico in Nazionale. L'ex ct accoglierebbe a braccia aperte Davide, finito ai margini con Chivu. Il prezzo è alto (35 milioni), ma il procuratore Riso ne parla con Comolli (bisognoso di alzare la qualità del centrocampo). Si parla anche dell'altra squadra della città, con questo titolo in taglio alto: "Scossa Petrachi: Baroni può e deve dare di più".

Toro: il nuovo ds sferza tutti, compreso l'allenatore. Domani con la Cremonese torna Simeone. Mercato: idea Marianucci. La Maratona organizza un'altra contestazione a Cairo.