Prima pagina
Corriere dello Sport: "Juventus, Spalletti prigioniero"
TuttoNapoli.net
"Spalletti prigioniero": questo è il titolo principale della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. II tecnico ha in testa un'altra Juve, non proposta fin dalle sue prime uscite per il ko di Vlahovic e l'impossibilità di passare subito alla difesa a 4. Assenze pesanti e ruoli mancanti, ma ha perso una sola gara su nove. Da Bremer al processo di crescita: Lucio progetta il salto.
Spazio anche alle italiane in Europa, con questo titolo in taglio alto: "Roma, Bologna e Viola, gode il nostro ranking". Europa League e Conference: 9 punti in 3 partite. Doppietta di Ferguson: Gasp batte 3-0 il Celtic. Bernardeschi (2 gol) stende il Celta: Italiano vince 2-1. Kean e Gud: 2-1 alla Dinamo.
Pubblicità
Notizie
Copertina Da 0 a 10: la scioccante confessione, la petizione per Udine, l’ineguagliabile record di Lucca e l’incubo dei mediani adattati di Arturo Minervini
Le più lette
Prossima partita
14 dic 2025 15:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Udinese
|Napoli
In primo piano
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Non è un passo falso, dato tutto! Benfica sottovalutato? Non siamo ignoranti. Su Lobotka e Gutierrez..."
Antonio NotoConte a Sky: "Siamo arrivati un po’ cotti, loro hanno meritato. Mi auguro di recuperare Lobo e Gutierrez"
Redazione Tutto Napoli.netLiveConte in conferenza: "Servono energie dopo la Juve! I nuovi con poco spazio non si erano integrati. Assenze Mou? Oggettivo..."
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la bomba di Spalletti, il potenziale craque da 100 mln, il gesto estremo di Conte e l'impietoso Neres col Telepass
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Grazie ai ragazzi! Rafforzati nelle difficoltà. Ora non abbiamo paura di nessuno!"
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com