Ultim'ora

Conferenza Conte: l'allenatore non parlerà prima di Udinese-Napoli

Conferenza Conte: l'allenatore non parlerà prima di Udinese-Napoli
Oggi alle 12:40Notizie
di Fabio Tarantino

Antonio Conte non parlerà in conferenza stampa prima della partita di domenica contro l'Udinese. Come sempre, non ci sarà l'incontro con la stampa dopo una partita in settimana, in questo caso la gara di Champions contro il Benfica di mercoledì sera a Lisbona. L'allenatore azzurro parlerà direttamente dopo la sfida di domenica pomeriggio.

Segui Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica tutta azzurra, tutto il giorno! Potete seguirci in audio o in video su Radiotuttonapoli.net o scaricare gratuitamente le applicazioni per Smartphone (cercando "Radio Tuttonapoli" sugli store o cliccando qui per Iphone e Ipad o per i dispositivi Android). Radio Tutto Napoli è disponibile anche su Smart Tv Android.