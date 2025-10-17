Prima pagina
L'altro Toro-Napoli, Tuttosport: "Cairo-ADL: 86mln di affari"
"Una Juve più forte": cosi titola oggi in prima pagina Tuttosport. Elkann conferma l'impegno, Tether idee e investimenti. C'è stato il primo dialogo del club con la ricchissima e potente società di criptovalute gestita da Ardoino che è salita all'11.5%: si è parlato di accordi commerciali e altri progetti. Fair play finanziario: si tratta una nuova intesa economica con l'Uefa.
Spazio anche all'altra metà della città, con il seguente titolo: "Cairo-AdL: 86 milioni di affari". A tanto, con il riscatto di Ngonge, salirebbero i soldi che i due si sono scambiati in poco più di un anno. Retroscena: Ibrahimovic sfotte e imbarazza il presidente granata.
Copertina Gutierrez: "Napoli unica al mondo, il calcio qui è diverso! Qualità? Vi spiego" di Fabio Tarantino
18 ott 2025 18:00
|VS
|Torino
|Napoli
Pierpaolo MatroneSpalletti a 360°: "Via da Napoli perché ADL aveva preso il sopravvento! Una volta disse una cosa inascoltabile..."
Francesco CarboneDe Bruyne dal Belgio: “Conte? Nessuna polemica! A Napoli sto bene, gioco molto e siamo primi!”
Arturo MinerviniDa 0 a 10: lo scudetto già assegnato, l’infortunio che stravolge la storia, i nuovi intoccabili di Conte e la reazione dei rosiconi anti De Bruyne
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: “Meriti al Genoa, ma 2T solo noi! Arrivata energia dalla panchina…”
© 2025 tuttonapoli.net
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
