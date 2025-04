Prima pagina L'apertura di Tuttosport sulla Juventus: "Tudor intanto vince"

"Tudor intanto vince". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport. Secondo successo consecutivo casalingo per la Juventus, terzo risultato utile di fila. La squadra di Igor Tudor si è imposta per 2-1 sul Lecce grazie ai gol realizzati nella prima mezz'ora di gioco da Koopmeiners e da Yildiz. I bianconeri adesso sono al terzo posto in classifica in attesa delle gare del pomeriggio.