L'Equipe - UEFA ha deciso: se non si riparte classifiche cristallizzate e Napoli in EL

Napoli in Champions grazie al Ranking se il campionato non riprende? L'ipotesi circolata nelle ultime ore è stata immediatamente smentita da L'Equipe. Con un'anticipazione rispetto alle idee della Uefa, il noto giornale francese fa sapere che qualora i campionati non potessero riprendere per motivi a tutti noti, ogni rispettiva stagione non verrà annullata ma per il calendario delle coppe europee dell'anno prossimo si terrà conto dei piazzamenti attuali. Dunque, il Napoli sesto non avrebbe possibilità di partecipare alla Champions ma solo all'Europa League. Ma la speranza della Uefa resta quella che tutti i campionati nazionali possano riprendere entro luglio per poi partire con le coppe ad agosto.