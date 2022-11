L'errore più grande che si commette parlando del rigore

Non è l'analisi tecnica dell'episodio l'errore. Ognuno ha la propria tesi: era rigore, rigorino, rigorone. Siamo tutti arbitri

Non è l'analisi tecnica dell'episodio l'errore. Ognuno ha la propria tesi: era rigore, rigorino, rigorone. Siamo tutti arbitri. Il regolamento c'è ed è chiaro ma poi subentra l'interpretazione. Ognuno la propria. Per il milanista è un rigorino, per uno juventino anche, per un napoletano è un super rigore. Non ci interessa.

L'errore è associare quell'episodio alla vittoria. Non può l'intervento di Marin su Osimhen fare ombra al resto. Il Napoli ha dominato anche contro l'Empoli e come ha detto Spalletti l'avrebbe sbloccata anche senza penalty. Era solo questione di tempo. Come con lo Spezia, il Bologna, a Roma, a Cremona. Giustizia al campo.