L'incredibile Ronaldinho: magie e gol nella gara in carcere, vince un maiale di 16 kg

Date un pallone a Ronaldinho e vi solleverà il mondo. Il Gaucho, finito in carcere in Paraguay per una vicenda di passaporti falsi e riciclaggio di denaro, trova il modo di ritornare al suo unico amore: il calcio."Dinho, gioca con noi ma niente gol” era la regola fissata per vederlo in campo in una gara tra detenuti. “Dinho gioca con noi” ha ribadito Fernando Gonzalez Karjallo, ex presidente dello Sportivo Luqueno, anch’esso finito dietro alle sbarre.

“Si, ma non ho gli scarpini” ha spiegato Dinho, prima dell'intervento di un agente della polizia penitenziaria che presta tutto il necessario al brasiliano. Risultato? 5 gol e 6 assist per Ronaldinho, vittoria per 11-2. Il premio? Un maialino di 16 kg. Una storia incredibilmente vera.