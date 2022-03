L’Italia domina ma non sfonda il muro della Macedonia: 0-0 all’intervallo

L'Italia è ancora sullo 0-0, nonostante un primo tempo dominato. La Macedonia del Nord resiste, anche se fin qui ha fatto vedere poco o nulla.

L'Italia è ancora sullo 0-0, nonostante un primo tempo dominato. La Macedonia del Nord resiste, anche se fin qui ha fatto vedere poco o nulla. La prima frazione si chiude con 15 tiri per gli azzurri, appena uno per gli ospiti.

Dopo 4 minuti la prima conclusione di Emerson Palmieri, un tiro dal limite dell'area finito sopra la traversa. La prima conclusione di una lunga serie perché l’Italia ha spadroneggiato in mezzo al campo. Tante le occasioni potenziali, diverse anche quelle reali: la più nitida al 30esimo, quando il portiere Dimitrievski con un passaggio sbagliato ha consegnato la palla a Berardi che, a sua volta, con un tiro debole e centrale l'ha riconsegnata al portiere. Nell'ultimo quarto d'ora l'Italia ha avuto più e più volte la possibilità di passare in vantaggio: non c'è riuscita. Ha protestato per un tocco col braccio in area macedone, ha fermato una ripartenza con una scivolata di Florenzi. Ha dominato la prima frazione ma, soprattutto, non è riuscita a passare in vantaggio.