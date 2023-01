L'uomo dei big-match è pronto: contro la Roma torna Kvaratskhelia

Volto nuovo quest'oggi a Castel Volturno. Al centro tecnico è atteso anche Pierluigi Gollini, nuovo vice-Meret annunciato ieri

Fonte: di Antonio Gaito per TMW

Volto nuovo quest'oggi a Castel Volturno. Al centro tecnico è atteso anche Pierluigi Gollini, nuovo vice-Meret annunciato ieri da Aurelio De Laurentiis - con Sirigu che ha fatto il percorso inverso passando alla Fiorentina, dopo una lunga trattativa iniziata col nuovo anno - ma l'attenzione sarà su un altro elemento in vista della sfida alla Roma che può dare un altro scossone ad una classifica che è già straordinaria per gli uomini di Luciano Spalletti.

Il ritorno di Kvara

Dopo aver saltato il match di Coppa Italia con la Cremonese e quello di campionato con la Salernitana, Khvicha Kvaratskhelia punta al ritorno in campo contro la Roma. Il georgiano sta aumentando giorno dopo giorno i giri del motore e ieri ha svolto quasi tutta la seduta in gruppo. Quest'oggi dovrebbe completare tutta la seduta in gruppo e completare dunque il percorso personalizzato che dovrebbe portarlo nuovamente al top contro i giallorossi di Mourinho.

L'uomo delle grandi partite

Nei grandi match è già stato decisivo, con gol, assist o semplicemente procurandosi rigori (come col Milan) o attirando l'attenzione di mezza difesa liberando così spazio per i compagni. L'ultimo show contro la Juventus: la girata che porta al primo gol di Osimhen, la gioia personale della rete ai bianconeri prima dell'assist per Rrahmani da angolo e quello meraviglioso per il 4-1 di Osimhen. Il grimaldello perfetto per aprire la difesa di Mourinho.