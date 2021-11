La 'bugia' che si sta diffondendo su Osimhen

In giro si legge e si ascolta questa frase: Victor Osimhen non segna da quattro partite. Vero. L'ultimo suo gol il 17 ottobre col Torino. Ma si tratta di un'affermazione inesatta. L'attaccante del Napoli, delle ultime quattro partite, ne ha giocate tre. Partiamo da questo dato. Con la Salernitana, infatti, era assente per infortunio. Nelle tre gare in cui è sceso in campo, non è mai stato assente o avulso dal gioco, anzi.

Con la Roma è stato marcato a uomo da Mancini e Ibanez e ha comunque colpito (o provocato, con le deviazioni) un palo con la sua grinta e il suo peso specifico all'interno dell'area di rigore. Col Bologna ha avuto almeno 3 azioni nitide per segnare e non è riuscito a farlo per mancanza di precisione (ma comunque il Napoli ha vinto 3-0) e contro il Verona ha colpito un altro palo dopo un bellissimo spunto personale.