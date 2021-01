La confusione di Gattuso in una mossa

È un Napoli che crolla a Verona. Qui è in discussione il concetto di squadra. Una squadra non si lascia rimontare una gara in questo modo indecoroso. Un crollo, che non ha nessuna attenuante. Non dopo il ko con la Juve, non dopo essere andato in vantaggio dopo OTTO SECONDI con Lozano!

È un Napoli che non è Napoli, inteso come una squadra che rema nella stessa direzione.È una barca che si ritrova in balia delle onde, delle idee confuse di chi ha contratti ormai in scadenza. Gattuso sbaglia tutte le mosse che prova, perché più frutto della disperazione che di reale convinzione. Il cambio di fascia Politano-Lozano che si sono invertiti tre volte racconta lo stato confusionale.

Il risultato è la conseguenza di troppi nodi lasciati senza cura, la conferma di un’instabilità tecnica ed emotiva che non può essere giustificate con le solite frasi di circostanza. De Laurentiis e Giuntoli dichiarano chiuso il mercato commettono un atto di superbia che potrebbe essere pagato a caro prezzo. Serve cambiare qualcosa. Rimuovere qualcuno. Inserire idee e motivazioni fresche.