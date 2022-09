La Corea del Sud batte 1-0 il Camerun: 90’ e un cartellino giallo per Kim

A decidere l'incontro è sempre il solito Heung-Min Son, che con un colpo di testa al 35' da dentro l'area piccola ha battuto André Onana e deciso il match.

Perde ancora il Camerun in amichevole, questa volta per 1-0 contro la Corea del Sud. A decidere l'incontro è sempre il solito Heung-Min Son, che con un colpo di testa al 35' da dentro l'area piccola ha battuto André Onana e deciso il match.

Tra gli "italiani" c'è appunto il portiere dell'Inter, che è rimasto in campo per tutti e 90 i minuti, così come il difensore del Napoli Kim Min-jae, che ha giocato l'intero match ed è stato anche ammonito al 20'. 78 minuti per Martin Hongla dell'Hellas Verona, non c'è stato spazio invece per Enzo Ebosse dell'Udinese, rimasto in panchina per l'intera gara.