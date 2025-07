Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Messaggi di pace"

Nell'edizione odierna la Gazzetta dello Sport dedica l'apertura in prima pagina alla situazione in casa Inter, che dopo le polemiche durante il Mondiale per Club, sembra ritornare alla normalità: "Messaggi di pace. Tra Lautaro e Thuram torna l'intesa via chat". In taglio alto spazio al Milan con il nuovo corso Allegri: "Un Milan vincente, Max già a lavoro" e alla Juventus col nuovo acquisto David: "Scossa alla Juve: 'Qui sono al top'".

Di spalla il mercato del Torino, con il club di Cairo che mette a segno un colpo a centrocampo: "Futuro Toro, ecco Anjorin: il martello per Baroni". In taglio basso spazio al Tour de France, al via oggi: "Pogacar-Vingegaard. Via al Tour dei fenomeni". Di Seguito la prima pagina integrale.