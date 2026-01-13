Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "Chivu prova la fuga. Conte crede nel bis"

Una goleada in piena regola impartita alla Cremonese, con cinque gol e tre punti che hanno permesso ai bianconeri di Spalletti di prendersi il terzo posto, portandosi a -4 dalla vetta presieduta dall'Inter. "Ballo Juve", la prima pagina dedicata da La Gazzetta dello Sport: Yildiz accende la squadra, Jonathan David segna e il tecnico di Certaldo sale sul treno Scudetto. In rete anche Bremer e McKennie.

"Chivu prova la fuga, Conte crede nel bis", il titolo in taglio alto a proposito del duello a distanza continuo tra Inter e Napoli dopo il 2-2 nel big match di San Siro. Già domani entrambe le superpotenze del campionato torneranno in campo, rispettivamente contro Lecce e Parma. Da un lato i nerazzurri non possono arrestare la propria marcia, nella speranza di allungare in vetta, mentre i partenopei portare avanti l'inseguimento.