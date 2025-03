Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "La Juve si tira su: vetta a -6"

vedi letture

"La Juve si tira su" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola in merito alla vittoria della Juventus di ieri sera. E' la quinta di fila in Serie A: adesso i bianconeri sono a -6 dalla vetta. Thuram e Koopmeiners decidono la partita: Verona messo ko 2-0 allo Stadium. Thiago Motta prova a sognare dopo il flop nelle coppe. Domenica c'è l'Atalanta per salire al terzo posto.