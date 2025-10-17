Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "Milan, che guai: Rabiot e Pulisic ko"

"Soccorso Leao" è il titolo di apertura proposto oggi sulla prima pagina de La Gazzetta dello Sport. II quotidiano si concentra sul portoghese, chiamato a far 'dimenticare' le pesanti assenze degli infortunati Christian Pulisic e Adrien Rabiot nella sfida tra Milan e Fiorentina: "Milan, Rabiot e Pulisic che guai - si legge ancora -. Il francese fuori un mese, si teme per l'americano. Ora Allegri ha bisogno (già con la Fiorentina) del Rafa migliore". Appuntamento domenica sera alle 20.45 a San Siro.

Il taglio alto è invece dedicato a Roma-Inter, big match in programma domani sera all'Olimpico. Sul fronte giallorosso spicca l'intervista esclusiva alla colonna difensiva Gianluca Mancini ("La mia Roma vuole la Champions e merita il primato"), mentre in casa nerazzurra si parla della probabile conferma da titolare di Ange-Yoan Bonny, pronto ad affiancare Lautaro Martinez in attacco visto l'infortunio di Marcus Thuram: "Bonny in coppia con Lautaro. Mi manda Chivu. E l'Inter punta sul ragazzo del gol".