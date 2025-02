Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "Milan, che guai. Roma, furia Ranieri"

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola in prima pagina si è concentrata anche su Juventus-Inter, derby d'Italia previsto domenica prossima all'Allianz Stadium. Un match analizzato anche dal CT argentino Lionel Scaloni, che conosce bene il capitano nerazzurro Lautaro Martinez. A giudizio di Scaloni, in Italia pochi possono vantare la qualità tecnica del centravanti sudamericano.

MILAN - Spazio dedicato anche al Milan e a Theo Hernandez, che da risorsa inestimabile è divenuto quasi un problema per il Diavolo. Un dato che riflette la netta flessione del terzino francese, che non sta riuscendo a trovare continuità nel corso di questa stagione.