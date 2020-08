La Juve risparmia CR7, Immobile vince Scarpa D'Oro e classifica marcatori! Ora il record col Napoli?

Ciro Immobile vince il titolo capocannoniere della Serie A e Scarpa d’Oro. La Juventus ha infatti diramato la lista dei convocati per la sfida contro la Roma in cui non è presente Cristiano Ronaldo. Il portoghese era l’unico che avrebbe potuto insidiare il primato dell’attaccante della Lazio, ma a questo punto non ne avrà la possibilità. Per il biancoceleste resta la possibilità di raggiungere anche il record assoluto di Gonzalo Higuain del 2016, 36 gol (Immobile è a 35).