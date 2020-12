La probabile del CdS - Ospina più di Meret, due ballottaggi per Gattuso

Che Napoli contro la Real Sociedad? Il Corriere dello Sport prova ad anticipare le scelte di Rino Gattuso per la sfida di Europa League.

Tra i pali Ospina in vantaggio, con difesa composta da Di Lorenzo, Koulibaly, Maksimovic e Mario Rui. In mediana sicuri del posto Zielinski e Bakayoko, con ballottaggio tra Demme e Fabian (ancora alle prese con qualche problemino fisico). In attacco ci sono Mertens e Insigne, ballottaggio aperto a destra tra Politano e Lozano.