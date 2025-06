La ricerca del vice-Lukaku: l'identikit perfetto per Conte

vedi letture

Antonio Conte, anche la prossima stagione ripartirà da Romelu Lukaku. Il bomber belga che nell'annata del quarto scudetto ha collezionato 14 gol e 10 assist sarà ancora centrale nel progetto azzurro. Non è previsto nessun cambio di rotta nel ruolo di prima punta, (almeno per il momento) ma solamente la ricerca di un attaccante che possa dare una vera mano al belga nella prossima stagione. A far posto al nuovo Vice-Lukaku sarà proprio Giovanni Simeone già abbastanza indietro nelle gerarchie in questa stagione.

Tutto questo perché l'attaccante perfetto per il modo di giocare di mister Antonio Conte deve possedere un fisico ben strutturato per poter poi sviluppare gioco come ha spesso ha fatto Romelu Lukaku. In quasi tutti i club allenati dal mister di Lecce hanno avuto attaccanti di struttura come Diego Costa al Chelsea o Kane negli Spurs e anche qui a Napoli Antonio non ha voluto rinunciare alle sue idee assicurandosi BigRom anche in azzurro.

La lista degli attaccanti giusti per fare affiancamento non è lunghissima tra nomi come Bonny del Parma che piace anche all'Inter e l'oramai sfumato David del Lille per vedute tattiche ed economiche e diverse tra le parti. C'è solo un caso in cui il Napoli accantonerebbe l'idea di prendere un vice-Lukaku da panchina, la possibilità di poter presentare da parte del Napoli un offerta importante a Gyokers dello Sporting Lisbona grazie alla cessione imminente di Victor Osimhen.