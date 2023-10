La Serie A al Pallone d'Oro 2023: sei nominati, Osimhen e Kvaratskhelia i migliori

Il Pallone d'Oro 2023 è andato come da pronostico a Lionel Messi, che ha potuto così celebrare la sua ottava affermazione in questo trofeo individuale.

Il Pallone d'Oro 2023 è andato come da pronostico a Lionel Messi, che ha potuto così celebrare la sua ottava affermazione in questo trofeo individuale. C'erano anche rappresentanti della nostra Serie A in corsa, con il miglior classificato che è Victor Osimhen: il centravanti del Napoli si è guadagnato l'8° posto. Subito dietro Khvicha Kvaratskhelia (17°) e Lautaro Martinez (20°), quindi due calciatori che non sono più nel nostro campionato ma che con esso hanno guadagnato la nomination: Kim Min-jae, ex Napoli oggi al Bayern e Andre Onana, che in estate ha lasciato l'Inter per il Manchester United; sono arrivati rispettivamente 22° e 23°. Chiude la fila l'unico italiano presente, l'interista Nicolò Barella 27°.

La Serie A al Pallone d'Oro 2023

8° Victor Osimhen

17° Khvicha Kvaratskhelia

20° Lautaro Martinez

22° Kim Min-jae

23° Andre Onana

27° Nicolò Barella