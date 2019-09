La Spagna si impone contro la Romania, Fabiàn in campo tutta la partita

Serata sorridente per la Spagna che si impone contro la Romania per 2-1, grazie alle reti di Sergio Ramos dal dischetto e Paco Alcacer ad inizio secondo tempo, con i rumeni che hanno accorciato le distanze con Andone in piena ripresa. Spagna che si è trovata, poi, in dieci uomini negli ultimi minuti per l'espulsione di Llorente. L'azzurro Fabiàn Ruiz, schierato titolare dal ct Moreno, è rimasto in campo per tutta la partita disputando una buona prova.