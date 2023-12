La Top 10 dei più pagati in Serie A: appena entrato, Osimhen è subito in vetta

Il rinnovo di Victor Osimhen con il Napoli, arrivato pochi giorni fa, ha fatto sì che il nigeriano diventasse il calciatore più pagato nel campionato

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il rinnovo di Victor Osimhen con il Napoli, arrivato pochi giorni fa, ha fatto sì che il nigeriano diventasse il calciatore più pagato nel massimo campionato italiano, dall'alto dei suoi 10 milioni di euro a stagione, che in modo retroattivo copriranno l'ingaggio dallo scorso luglio. Ma chi sono i 10 giocatori che hanno l'ingaggio più alto in Serie A? La Gazzetta dell Sport, nella sua versione online, ha stilato questa speciale classifica, che comprende anche alcuni nomi che potrebbero sembrare delle sorprese, uno in particolare.

Le società.

Per quel che riguarda le società il primo posto per numero di giocatori nella Top 10 è a pari merito tra Juventus e Inter, con la Roma e il Napoli che hanno un calciatore a testa, al primo e al terzo posto. Il nome che stona un po' è quello di Alex Sandro, con il difensore bianconero che può ancora vantare lo stipendio di quando era uno dei calciatori più importanti della Vecchia Signora.

La classifica.

Osimhen (Napoli): 10 milioni

Dusan Vlahovic (Juventus): 7,5 milioni a salire

Romelu Lukaku (Roma): 7 milioni + bonus

Adrien Rabiot (Juventus): 7 milioni

Wojciech Szczesny (Juventus): 6,5 milioni

Lautaro Martinez (Inter): 6 milioni

Alex Sandro (Juventus): 6 milioni

Hakan Calhanoglu (Inter): 6 milioni

Marcus Thuram (Inter): 6 milioni

Alessandro Bastoni (Inter): 5,5 milioni