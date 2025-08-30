Foto Le pagelle del Pampa: "5,5 a Lucca ma lo difendo. 6 a Conte, il migliore è Anguissa"

L'ex attaccante azzurro Roberto 'Pampa' Sosa, ai microfoni di Tele A nel corso de 'La Partita dei Campioni', ha stilato le sue pagelle per Napoli-Cagliari 1-0: "5,5 a Lucca ma lo difendo perché lui doveva fare 15 minuti nella sua testa inizialmente, cresce poi col tempo, e psicologicamente ha sentito anche una pressione enorme. Poi in questa partita serviva solo un gol contiano per vincerla e ci sono diverse cose da sistemare. Poi il calcio italiano ti offre anche avversari di questo tipo. A Conte do 6, i migliori con 7 sono Anguissa e Lobotka". Di seguito la foto delle pagelle complete.