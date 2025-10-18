Crisi Nottingham, Ndoye finisce in panchina contro il Chelsea: le formazioni
L'ottava giornata della Premier League parte con Nottingham Forest-Chelsea: da una parte la squadra di Postecoglu che ha assolutamente bisogno di punti per risalire la classifica (è quart'ultima con appena 5 punti), dall'altra i Blues di Maresca che prima della pausa per le Nazionali avevano battuto il Liverpool campione in carica. Out a sorpresa Ndoye, il grande acquisto dell'estate, fermo in Premier al gol alla prima giornata. Di seguito le formazioni ufficiali:
Nottingham Forest (3-4-2-1): Sels; Murillo, Milenkovic, Morato; Williams, Sangaré, Doiglas Luiz, Zinchenko; Gibbs-White, Anderson; Awoniyi. All. Postecoglu
Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; James, Acheampong, Chalobah, Cucurella; Malo Gusto, Lavia; Neto, Santos, Garnacho; Joao Pedro. All. Postecoglu
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Torino
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro