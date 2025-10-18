Ufficiale

Crisi Nottingham, Ndoye finisce in panchina contro il Chelsea: le formazioni

Oggi alle 13:30Notizie
di Redazione Tutto Napoli.net

L'ottava giornata della Premier League parte con Nottingham Forest-Chelsea: da una parte la squadra di Postecoglu che ha assolutamente bisogno di punti per risalire la classifica (è quart'ultima con appena 5 punti), dall'altra i Blues di Maresca che prima della pausa per le Nazionali avevano battuto il Liverpool campione in carica. Out a sorpresa Ndoye, il grande acquisto dell'estate, fermo in Premier al gol alla prima giornata. Di seguito le formazioni ufficiali:

Nottingham Forest (3-4-2-1): Sels; Murillo, Milenkovic, Morato; Williams, Sangaré, Doiglas Luiz, Zinchenko; Gibbs-White, Anderson; Awoniyi. All. Postecoglu

Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; James, Acheampong, Chalobah, Cucurella; Malo Gusto, Lavia; Neto, Santos, Garnacho; Joao Pedro. All. Postecoglu