CLASSIFICA - Napoli ko a Torino, occasione Roma per il sorpasso in vetta
Il Napoli di Antonio Conte perde la sua prima partita in campionato, cedendo al Torino in trasferta 1-0. A dare il dispiace ai campioni d'Italia l'ex azzurro Giovanni Simeone. Occasione per la Roma stasera, che nel big match contro l'Inter potrebbe superare il Napoli in testa alla classifica. Di seguito la classifica di Serie A aggiornata.
1. Napoli 15*
2. Roma 15
3. Milan 13
4. Inter 12
5. Juventus 12
6. Atalanta 10
7. Bologna 10
8. Sassuolo 10*
9. Como 9
10. Cremonese 9
11. Cagliari 8
12. Udinese 8
13. Torino 8*
14. Lazio 7
15. Lecce 6*
16. Parma 5
17. Verona 4*
18. Fiorentina 3
19. Pisa 3*
20. Genoa 2
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
