Cade il Napoli a Torino, chi salvi tra gli azzurri? Vota anche tu!
Oggi alle 20:14Notizie
di Daniele Rodia

Brutta caduta per il Napoli che sotto il colpo di Simeone perde anche a Torino e porta a 2 le sconfitte in questo campionato. Prova opaca dell'intera rosa schierata da Antonio Conte. Out per affaticamento muscolare Højlund e McTominay il Napoli non trova gol e non era mai capitato in questa stagione di Serie A. Chi salvi nel Napoli? Vota qui