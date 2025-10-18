Il Torino ed il problema del gol in casa: col Napoli rischia un record negativo

Il Napoli è di scena a Torino dove i precedenti negli ultimi anni sono decisamente favorevoli. La squadra partenopea ha vinto otto delle ultime 10 trasferte contro il Torino in Serie A (1N, 1P), segnando 21 reti nel periodo e mantenendo la porta inviolata in cinque delle ultime sei gare fuori casa contro i granata in campionato.

Conte va alla ricerca anche di un clean sheet e in questo caso costringerebbe il Torino ad un record negativo all time. Il Torino non ha segnato alcun gol nelle ultime quattro partite casalinghe di campionato e nella sua storia in Serie A non è mai rimasto a secco di gol in cinque gare interne di fila. Il Napoli spera dunque che i padroni di casa possano riscrivere questo dato.